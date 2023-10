ALUNOS RECEBEM CERTIFICADO DO PROGRAMA BOMBEIRO NA ESCOLA

Da Redação

Fotos Prefeitura Municipal

Preparando Cidadãos Seguros: Santo Antônio de Posse Celebra a Formatura do Programa

Em uma emocionante manhã de quinta-feira, 28 de setembro, a EMEF Professora Elisabete Lala Villava (CIEF) em Santo Antônio de Posse foi palco de uma cerimônia significativa para 295 alunos do 5º ano de toda a rede pública de ensino. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal da Educação promove a entrega dos certificados de conclusão do Programa Bombeiro na Escola. Este evento não apenas celebrou o compromisso com a segurança, mas também destacou o papel essencial da educação na formação de cidadãos conscientes.

Uma Educação para a Vida

O Programa Bombeiro na Escola é muito mais do que uma iniciativa educacional comum. Ele se destaca por sua abordagem contínua, lúdica e prática, que leva conhecimentos teóricos e práticos aos alunos. Durante o programa, os alunos aprenderam valiosas lições de segurança contra incêndios e receberam orientações sobre como lidar com possíveis situações de emergência. Essas habilidades não apenas os capacitam individualmente, mas também os transformam em vetores de cidadania para suas famílias e comunidades.

A Honra de Presenciar

A solenidade de entrega dos certificados contou com a presença da vice-prefeita Ana Brandão, a secretária de Educação Claudia Pinho Lala, o secretário de segurança pública Valter Lourenço, o Major Pedron (Comandante Interino), o Capitão Erik (Comandante do 2°SGB), o soldado Pedro da Silva (Comandante da base comunitária de Santo Antônio de Posse) e Cabo Augusto de Mogi Guaçu. A participação dessas autoridades declarou o compromisso conjunto com a segurança e o bem-estar das crianças da cidade.

Além das Salas de Aula

O Programa Bombeiro na Escola não se limita às salas de aula. Ele transcende o espaço físico da escola, permeando as comunidades locais com conhecimento vital. As crianças que participaram deste programa tornam-se agentes de mudança, compartilhando o que aprenderam com suas famílias e amigos, contribuindo assim para um ambiente mais seguro e consciente.

Num mundo onde a segurança é de suma importância, iniciativas como o Programa Bombeiro na Escola desempenham um papel crucial na formação de cidadãos responsáveis ​​e seguros. Agradecemos a todos os envolvidos pelo seu compromisso com o futuro brilhante das crianças de Santo Antônio de Posse e por tornarem essa comunidade mais segura a cada dia.