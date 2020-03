“AMADORZÃO” DE JAGUARIÚNA COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA COM 26 EQUIPES NA DISPUTA

O futebol de Jaguariúna não para! Nesta sexta-feira, 13 de março, a bola começa a rolar no Campeonato Municipal de Futebol Amador – “Amadorzão”. Em 2020, a maior competição da região, vai contar com a participação de 26 equipes, divididas entre “Taça de Ouro” e “Taça de Prata”.

A partida de abertura será uma reedição da final do ano passado. São José/Juve, atual campeão, enfrenta o Fantasma do Morro, às 19h, no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”.

FORMA DE DISPUTA

Taça de Ouro

Com um formato inovador, a elite do futebol jaguariunense será disputada por 10 times. Neste ano, todos os times jogarão entre si, em turno único. Os quatro melhores classificados avançam para a semifinal e os dois piores serão rebaixados para a “Taça de Prata”.

Taça de Prata

A segunda divisão do “Amadorzão” terá a participação de 16 equipes. Divididas em dois grupos com oito times em cada, elas vão duelar dentro dos seus respectivos grupos em busca da classificação para as quartas de final. Os quatro melhores de cada chave avançam para a fase decisiva e os dois piores terão que entrar na “Seletiva”.

LOCAIS DAS PARTIDAS

Nesta primeira fase, os jogos da “Taça de Ouro” acontecem no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão” e as partidas da “Taça de Prata” serão no Estádio Municipal Altino Amaral (Roseira de Cima) e no Parque Américo Tonietti (Roseira de Baixo).

DIAS E HORÁRIOS

As partidas serão realizadas as sextas, 19h e 21h, aos sábados, 14h, 16h e 18h e aos domingos, 8h e 10h.

TABELA DO CAMPEONATO

Amadorzão 2020

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Ivair Oliveira