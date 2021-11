Ambulatório recebe tratamento de impermeabilização do piso

O Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas está de cara nova, a unidade recebeu tratamento de impermeabilização de todo o piso de granilite, o que abrange a recepção, corredores e consultórios médicos, dando um efeito de brilho para quem acessa o local.

A ação foi realizada no feriado prolongado do Dia do Servidor Público e Finados, aproveitando que a unidade estava fechada.

Primeiro foi removido as sujeiras do piso, após a remoção, a preparação com lavagem geral e neutralização dos produtos utilizados, e por fim, o tratamento com selador, impermeabilizante e antiderrapante.