Americana define a corte da Festa do Peão 2025 e valoriza mais uma vez o Reinado Inspiração

A magia da Festa do Peão de Americana já começou — e em grande estilo. No último sábado (3), o tradicional Concurso da Rainha definiu, entre emoção, brilho e muito charme, a nova corte que vai representar um dos maiores rodeios do Brasil.

Foram 17 candidatas em busca da faixa mais desejada, com direito a desfile, passarela, perguntas e aquele frio na barriga que só quem vive sabe. E se beleza não faltou, atitude também não. Um júri composto só por mulheres trouxe ainda mais sensibilidade à escolha, valorizando autenticidade, desenvoltura e o que cada uma tem de único.

A nova Rainha da Festa do Peão de Americana 2025 é Raiany Garcia Mizzoni, de 18 anos. Dona de um brilho natural e uma presença marcante, ela conquistou o título com carisma e determinação. “Ser rainha é a realização de um sonho e a sensação de dever cumprido”, disse. Com um look country favorito que inclui body de brilho, calça jeans flare e chapéu preto, ela é fã da música “Ferida Curada”, de Zé Neto & Cristiano, e se inspira na apresentadora e influenciadora Marina Fabris. Ah, e tem um talento curioso: fala inglês e se vira super bem no improviso!

Na posição de 1ª Princesa, quem brilha é Giovanna Trigo Ciola. Aos 21 anos, natural de São Paulo, ela une delicadeza e força, como uma verdadeira princesa do rodeio deve ser. Formada em ballet clássico, leva leveza aos palcos e firmeza às passarelas. Tem medo de decepcionar quem ama, mas encara os desafios com coragem e autenticidade. Seu look preferido? Aquele com muito brilho, claro! Gosta de moda country moderna e curte tanto a festa quanto as provas de rodeio. Para Giovanna, ser princesa da Festa do Peão é mais que um título — é representar com orgulho a cultura e a tradição do universo sertanejo. Ao som de “Tô voltando”, de Ana Castela, ela vibra com a realização de um sonho. E deixa uma mensagem especial: “Muito obrigada por cada voto e cada torcida — sem vocês, nada disso seria possível!”

“Emy”, como é conhecida pelos amigos, é a 2ª Princesa. Aos 20 anos, Emilly Stefany de Jesus, de Americana, tem um talento especial: se comunica como ninguém, seja com o público ou com as câmeras. “Representar a Festa do Peão é levar humildade e comprometimento com esse evento que é tão grandioso”, afirma. Emy adora calça jeans, fivela, chapéu e texana — o combo perfeito para arrasar. Seu maior sonho? Ser influenciadora e conhecer seus ídolos. “Nunca desista dos seus sonhos, eles são a prévia do futuro que você pode construir”, disse.

Reinado Inspiração: emoção, coragem e muitos aplausos

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi, sem dúvida, a apresentação do Reinado Inspiração. Um espaço criado especialmente para homenagear adolescentes em tratamento oncológico — meninas que, com sua força e doçura, nos lembram todos os dias do que realmente importa.

Este ano, o reinado é dividido entre Jhenyfer Duran Pelissari, de 11 anos, e Camila Trevisol, de 22. As duas esbanjam coragem e esperança.

Jhenyfer se define com uma palavra só: corajosa. E não é à toa. Mesmo em tratamento, ela encara a vida com brilho nos olhos e amor no coração. “A Festa do Peão é a melhor do mundo! Estar lá é um sonho que cresce mais e mais dentro de mim”, conta. Quando soube que faria parte do Reinado, se emocionou: “É uma honra poder representar meus amigos que também fazem tratamento”. Sua maior inspiração? Ninguém menos que Camila Trevisol, sua companheira de reinado. “Eu assistia os vídeos dela maquiada e ganhava mais ânimo pra fazer as minhas maquiagens também. Hoje estar com ela é um sonho!” E sim, o sonho da Jhenyfer vai longe: ela quer ser Miss Universo! Para outras meninas que estão na mesma batalha, ela deixa uma frase que a acompanha desde o segundo tratamento: “Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva”.

Camila, por sua vez, é pura força. Aos 22 anos, ela enfrenta a luta contra o câncer pela segunda vez — e com um sorriso sereno que inspira todo mundo. “A Festa do Peão representa uma história, uma trajetória cheia de emoções. E fazer parte disso agora é a realização de um sonho”, disse ela ao receber a faixa. Sua maior inspiração é a mãe, que está ao seu lado em todos os momentos. “Meu maior sonho hoje é me curar. Mas poder estar aqui, representando tantas meninas, já é um sonho realizado.” Camila enfrentou o osteossarcoma em 2016, superou, e hoje trata o sarcoma de Ewing há quase dois anos. “Jamais pensei em desistir. Enfrente tudo de cabeça erguida e com pensamento positivo. Isso ajuda muito”, aconselha.

A pequena Maria Clara Fontolan Marinho, que faz parte da corte desde 2022, recebeu o título de “Embaixadora Mirim” e certamente encantará o público, tamanha doçura e carisma.

O concurso é uma realização da Le Beauté e do jornalista Wagner Sanches, com apoio da Vox 90 e do Clube dos Cavaleiros de Americana.

De 6 a 15 de junho: vem aí mais uma edição histórica

Com a nova corte definida e o Reinado Inspiração emocionando corações, a contagem regressiva já começou. Entre os dias 6 e 15 de junho, o Parque de Eventos CCA vai receber os maiores nomes da música sertaneja — e milhares de fãs prontos para viver momentos inesquecíveis.

Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, Murilo Huff, Ana Castela, Edson & Hudson, Alok e muitos outros já estão confirmados. Prepare o chapéu, a bota e o coração, porque a Festa do Peão de Americana 2025 promete ser inesquecível — em todos os sentidos.