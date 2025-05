Bia Lourenço e Douglas Ferreira apresentam o show “Samba, amor e outras histórias” no próximo dia 30, sexta-feira

Dia 30, sexta-feiras, às 20hrs a cantora Bia Lourenço e o violonista Douglas Ferreira sobem ao palco do espaço Pavão Cultural, com o show “Samba, amor e outras histórias”, uma celebração musical da amizade e parceria que nasceu da admiração mútua entre os dois artistas.

O espetáculo reúne canções autorais, sambas clássicos e músicas que marcaram suas trajetórias, em um repertório que reflete afetos, vivências e a sintonia musical construída ao longo dos anos. A proposta é apresentar um show intimista, onde o samba serve de fio condutor para contar histórias de encontros, sentimentos e caminhos compartilhados.

Mais do que um encontro musical, “Samba, amor e outras histórias” revela a potência da conexão entre voz e violão, compositora e instrumentista, enfim, amigos que encontraram na música um espaço comum de expressão e criação.

Bia Lourenço

Bia Lourenço é cantora, compositora, intérprete e arte educadora, nascida na cidade de Campinas-SP, onde reside atualmente. Em 2009, formou-se Educadora Musical pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Durante a graduação, integrou o grupo vocal “Dó Bemol”, realizando shows em teatros e festivais como o “Chorando sem Parar”. Também atuou como vocalista no conjunto de música latina “Cubanistas” com quem se apresentou no circuito SESC e também foi vocalista da banda de Black Music Bee Black. Em 2024 voltou aos palcos na Virada Afro Cultural de Campinas com o projeto “ 100 anos do sambista Batatinha” e na 10ª Mostra Jazz de Campinas com o projeto “Soul Divas”.

Douglas Ferreira

Douglas Ferreira iniciou seus estudos musicais aos 7 anos de idade, formando-se em 2007 em bateria popular pelo Instituto de Música e Artes Bizet, em São José do Rio Preto (SP). Paralelamente, começou a aprender violão e cavaquinho de forma autodidata, influenciado por seu pai. Em 2011, ingressou no Conservatório de Tatuí no curso de MPB & Jazz, onde estudou violão e guitarra até 2014. A partir desse período, passou a se dedicar ao violão de 7 cordas, atuando com diversos artistas e grupos de Campinas e região. Desde 2015, compõe, arranja e produz trilhas sonoras para espetáculos e animações infantis em parceria com a Produtora Renovarte e o Grupo Canoa Encantada – Teatro de Animação, ambos de Campinas (SP), parceria que se mantém até hoje. Entre 2022 e 2025, atuou como diretor musical, produtor musical e arranjador nos projetos Caravana Renovarte, que circularam por Minas Gerais, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, alcançando mais de 70 escolas públicas e aproximadamente 15 mil espectadores. É integrante da banda C.R.A.U. – Cridão e Arapuca de Urubu, com a qual lançou, em 2024, o disco “Fagulha”, e mantém parceria artística com a cantora Bia Lourenço. Como educador, conduz desde março de 2024 a oficina de roda de samba “Orin Ayê”, voltada ao ensino coletivo de música, e, em parceria com Bia Lourenço, realiza a oficina “Eu Canto Samba”, dedicada à prática vocal e ao repertório do samba.

SERVIÇO

Dia: 30/05 (sexta-feira) | Horário: 20h | Informações e contato: (19) 99633-4104

Local: Pavão Cultural | Rua Maria Tereza Dias da Silva, 708 – Cidade Universitária, Campinas/SP

Ingressos: R$ 20 meia e social | R$ 40 antecipado | R$ 50 na portaria