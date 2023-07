Amparenses participam de intensivo de judô

Os irmãos judocas Leonardo e Victor Cresta, atletas da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, estiveram participando entre 13 e 16 de julho, do Kangueiko da Ass Divino de Judô, em São Paulo.

Kangueiko significa “treino de inverno” e por tradição, os participantes são expostos a se desafiar física e tecnicamente. Foram 4 dias de muito judô com grandes nomes do judô brasileiro como Henrique Guimarães, Vânia Ishi, Hatiro Ogawa, Luis Omura, entre outros, sob a coordenação do sensei Alex Russo e da Associação Divino de Judô.

“Tenho certeza de que foi um momento de grande experiência, crescimento técnico e principalmente pessoal.Parabéns também aos organizadores pelo excelente evento. O atleta só tem a crescer com esse tipo de desafio”, ressaltou o técnico Fábio Nora, da Prefeitura de Amparo.