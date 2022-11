Amparo abre Natal 2022 com exposição inédita de Gilmar Pinna e Bachiana Filarmônica do Sesi

A Estância de Amparo abre as comemorações do Natal 2022 na próxima

terça-feira, dia 29, com a exposição inédita “O caminho”, do

renomado escultor Gilmar Pinna, e com apresentação da Bachiana

Filarmônica, do Serviço Social da Indústria (Sesi) São Paulo, regida

pelo Maestro João Carlos Martins, na Praça Pádua Salles. A

inauguração da exposição será às 19h e a apresentação às 20 no

Palco Hugo Baradel. Já a abertura oficial será às 19h30 da

sexta-feira, dia 2 de dezembro, com o acender das luzes, chegada do

Papai Noel e a 1ª Parada de Natal de Amparo.

A exposição de Pinna retrata desde o nascimento de Cristo até a

ressurreição. As peças, 46 no total, fazem parte do acervo do

artista, que pela primeira vez irá expô-las juntas. Cada uma mede mais

de três metros de altura e foram esculpidas com solda especial.

A exposição poderá ser visitada pelo público do dia 29 de novembro

até o início de abril de 2023.

Gilmar Pinna

O escultor Gilmar Pinna é natural de Guarulhos e possui suas peças em

vários municípios brasileiros. Autodidata, ele iniciou sua carreira

artística aos 10 anos, realizando esculturas em areia, conquistando aos

12 anos o Primeiro Prêmio de Escultura em Areia do Litoral Norte

Paulista.

Da areia, Pinna descobriu o aço e se debruçou sobre essa arte. Hoje,

suas peças podem ser visitadas em cidades como Ilhabela, Aparecida,

Praia Grande e Guarulhos. O artista também tem esculturas em praças

públicas na Itália, Suíça, Espanha e Portugal.

Programação

A abertura oficial do Natal 2022 será na sexta-feira, dia 2 de

dezembro, a partir das 19h30, no Palco Hugo Baradel. Haverá a chegada

do Papai Noel e o acender das luzes. Às 20h30 será realizada a 1ª

Parada de Natal de Amparo, com desfile natalino e show de músicas e

luz.

A partir da inauguração, a praça terá atrações até o dia 1º de

janeiro de 2023. Os únicos dias sem apresentação serão 24 e 25 de

dezembro.

Confira a programação completa:

Dia 29/11 – Terça-feira

BACHIANA FILARMÔNICA DO SESI/SP, REGIDA PELO MAESTRO JOÃO CARLOS

MARTINS

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 02/12 – Sexta-feira

ACENDER DAS LUZES E ABERTURA OFICIAL DO NATAL COM A CHEGADA DO PAPAI

NOEL E SEUS DUENDES

Horário: 19h30

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

1ª PARADA DE NATAL DE AMPARO

Desfile Natalino “A Magia do Natal”, com show de música, luzes e

sons

Horário: 20h30

Local: Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

Dia 03/12 – Sábado

APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL NATAL IN JAZZ

Horário: 19h30

Local: Palco da Praça Matriz

ABBA E BANDA MAGESTAT __

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 04/12 – Domingo

CAMERATA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL NATAL IN JAZZ

Horário: 19h30

Local: Palco da Praça Matriz

Dia 05/12 – Segunda-feira

“TRUPI CONTOS E FUXICOS” – DUENDES CANTORES

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 06/12 – Terça-feira

BANDINHA NOEL IN JAZZ

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 07/12 – Quarta-feira

ESPETÁCULO PAIS E FILHOS, DA CIA DE DANÇAS ÁRABES SHARAHZAD EL SHARON

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 08/12 – Quinta-feira

ESPETÁCULO REINO DE GALLES, DA STAGE ACADEMIA DE DANÇA

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 09/12 – Sexta-feira

FAMÍLIA LIMA

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

ABERTURA OFICIAL DA VIII FESTA ITALIANA -_ _Circolo Italiano Di Amparo

Horário: 19h

A partir das 20h, apresentação do grupo “VOCE D’ITÁLIA e

convidados”

Local: Palco da Praça Matriz

Dia 10/12 – Sábado

LOUVORES DE IGREJAS E MINISTÉRIOS DE AMPARO__

Horário: A partir das 15h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

“TEMPLO SOUL” – TEU AMOR NÃO FALHA – NO BALANÇO DO LOUVOR

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

VIII FESTA ITALIANA _- _Circolo Italiano Di Amparo

Horário: A partir das 12h

Horário 20h – Show com AQUARELA ITALIANA__

Local: Palco da Praça Matriz

2ª PARADA DE NATAL DE AMPARO

Desfile Natalino “A Magia do Natal”, com show de música, luzes e

sons

Horário: 20h

Local: Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

Dia 11/12 – Domingo

VIII FESTA ITALIANA – Circolo Italiano Di Amparo

Horário: A partir das 12h

Horário 20h – Show de encerramento com “TONI ANGELI”__

Local: Palco da Praça Matriz

“CORO E ORQUESTRA” CONCERTO DE NATAL – NATAL DE PAZ

Corais: Coral Infanto Juvenil São Sebastião, Coral João Belarmino,

Coral Nossa Senhora do Amparo, Coral Masculino de Amparo e Orquestra de

Câmara do Conservatório Integrado.__

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 12/12 – Segunda-feira

TRUPI CONTOS E FUXICOS – DUENDES MUSICAIS__

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 13/12 – Terça-feira

_APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL NATAL IN JAZZ_

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 14/12 – Quarta-feira

BANDINHA NOEL IN JAZZ

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 15/12 – Quinta-feira

ESPETÁCULO ALADDIN – ACADEMIA PONTO DA DANÇA

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 16/12 – Sexta-feira

ESPETÁCULO BRASILEIRÍSSIMO_ – __CENTRO DE DANÇA ADRIANA SPINELLI___

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

BANDINHA NOEL IN JAZZ

Horário: 20h

Local: Palco da Praça Matriz

Dia 17/12 – Sábado

_ORQUESTRA AMPARENSE DE VIOLA CAIPIRA___

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

ROBERTO CARLOS COVER

Horário: 20h

Local: Palco da Praça Matriz

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

3ª PARADA DE NATAL DE AMPARO

Desfile Natalino “A Magia do Natal”, com show de música, luzes e

sons

Horário: 20h

Local: Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

Dia 18/12 – Domingo

OS TENORES DO BRASIL

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

“CORO E ORQUESTRA” CONCERTO DE NATAL – NATAL DE PAZ

Corais: Coral Infanto Juvenil São Sebastião, Coral João Belarmino,

Coral Nossa Senhora do

do Amparo, Coral Masculino de Amparo e Orquestra de Câmara do

Conservatório Integrado.

Horário: 20h

Local: Catedral Nossa Sra. do Amparo

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 19/12 – Segunda-feira

BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Maestro: Márcio Beltrami

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 20/12 – Terça-feira

Atração: Show de Vacinação e Prêmios – Proteção à vida e muita

diversão

(Sorteio dos prêmios da Campanha)

Horário: 19h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

TRUPI CONTOS E FUXICOS COM MUSICAL OS AJUDANTES DO PAPAI NOEL

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 21/12 – Quarta-feira

ESPETÁCULO: ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS – ACADEMIA RITMO TOTAL

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 22/12 – Quinta-feira

NATAL COM A BANDA SINFÔNICA DA ESCOLA DAS ARTES

_Com participação dos corais infantil e adulto da Escola das Artes ___

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

Dia 23/12 – Sexta-feira

BANDA SINFÔNICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

TRUPI CONTOS E FUXICOS – DUENDES CANTORES

Horário: 20h

Local: Palco da Praça Matriz

BANDA ITINERANTE “PAPAI NOEL”

Horário: 19h30

Local: Praça Pádua Salles e Ruas Centrais

4ª PARADA DE NATAL DE AMPARO

Desfile Natalino “A Magia do Natal”, com show de música, luzes e

sons

Horário: 20h

Local: Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

Dia 26/12 – Segunda-feira

SOM BR

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 27/12 – Terça-feira

ASLAM POP

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Quarta-feira

JOEL E GEOVAN & BANDA

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 29/12 – Quinta-feira

BANDA GO UP

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 30/12 – Sexta-feira

SHOW DE FIM DE ANO COM A MEGA BANDA SHOW

Horário: 20h

Local: Palco Hugo Baradel

Praça Pádua Salles

Dia 01/01 – Domingo – Chegada do Ano Novo

SHOW PIROTÉCNICO NO CRISTO REDENTOR – SEM ESTAMPIDOS

Local: Parque Chico Mendes

Horário: 00h00

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

CASA DO PAPAI NOEL – VISITAÇÃO

Todos os dias: Das 15h às 22h.

Local: Casa do chefe

Endereço: Praça Pádua Salles

_ _

CASA DO PAPAI NOEL – PRESENÇA DO BOM VELHINHO

Todos os dias: Das 19h30 às 21h30

Local: Casa do chefe__

Endereço: Praça Pádua Salles

EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS “REGRESSAR”

Segunda a sábado: Das 16h às 22h

Domingo: 16h às 20h

Local: Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra

ESPAÇO O ENCONTRO COM PAPAI NOEL – UM PASSEIO AOS ENCANTOS DO NATAL_

___

Segunda a sexta-feira: Das 17h às 22h

Sábados e domingos: Das 15h às 22h

Local: Prédio da Antiga Mogiana na Praça Pádua Salles

ESPAÇO PIANO ILUMINADO DE NATAL

Todos os dias: A partir das 20h

Local: Em Frente ao Paço Municipal

Avenida Bernardino de Campos

ÁRVORE DE NATAL LUMINOSA E PRESÉPIO COM MENINO JESUS

Local: Praça Matriz Monsenhor João Baptista Lisboa

Coreto da Praça com o Presépio e Árvore de Natal

Visitação aberta todos os dias