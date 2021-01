Amparo confirma mais dois óbitos causados pela Covid-19; são 41 óbitos no total

A Prefeitura de Amparo informou nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, a atualização de óbitos causados pela Covid-19 na cidade. Segundo a atualização, duas novas mortes foram confirmadas por Covid-19.

Desde o início do enfrentamento do novo coronavírus são no total 41 óbitos causados pela doença. Os perfis são de uma mulher de 78 anos, com comorbidades que faleceu na manhã desta quinta-feira, na Beneficência Portuguesa e de um homem de 72 anos, que faleceu no hospital de Valinhos, no dia 12 de janeiro. Ainda há mais sete óbitos em investigação.