Amparo Connection traz o especialista André Pontes para falar sobre “Os três Poderes” nesta segunda (6)

A ”live” da página Amparo Connection traz o jornalista e especialista em marketing político, André Pontes, para falar sobre “Os três Poderes”, nesta segunda-feira, dia 6 de julho, a partir das 19h. Para assistir basta acessar o facebook.com/amparoconnection

André Pontes

André é jornalista de formação (UniFIAM), e atuou no jornalismo esportivo e político na Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, Portal Terra e Revista Veja. Logo começou a atuar com Marketing Político, onde está há mais de uma década, e já trabalhou com a comunicação e na campanha de diversos partidos, como PT, PSDB, PMDB, PSD, PSB, dentre outros. Recentemente, foi o coordenador de comunicação da vitoriosa campanha ao Senado de Irajá Abreu, político do Tocantins.

André também é podcaster, sendo host do NBW (podcastnbw.com) com Ulisses Neto e Luciano Barata.