Amparo conquista recordes na educação com investimentos históricos nos últimos três anos

A cidade de Amparo alcançou marcos históricos na área da educação no município, atingindo níveis de investimento sem precedentes nos últimos três anos, conforme informado pelo demonstrativo de aplicação divulgado pelo Ministério da Educação.

A administração atual da prefeitura da Estância de Amparo direcionou aproximadamente R$250 milhões para iniciativas de aprimoramento do ensino público, evidenciando um comprometimento sem igual. Em 2021, foram investidos cerca de R$69 milhões, um aumento notável em relação aos anos anteriores. Esse montante saltou para R$85 milhões em 2022 e atingiu a impressionante marca de R$90 milhões no ano passado.

Comparado ao ano de 2020, que registrou um investimento de pouco mais de R$53 milhões, os R$90 milhões representam um aumento significativo de 70% nos investimentos em educação.

Em relação a 2018, quando o investimento foi de R$52 milhões, a diferença é igualmente destacada, com um aumento de 71%.

Conforme estabelecido pela Constituição Federal, os municípios devem alocar no mínimo 25% da receita proveniente de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, enfatiza que a educação é uma prioridade fundamental de sua gestão.

“Já no nosso primeiro ano de mandato, investimos R$69 milhões, um valor substancialmente maior do que nos anos anteriores. Ampliamos esses investimentos, chegando à marca dos R$ 90 milhões no ano passado. Acredito que a educação é o melhor caminho para um futuro de sucesso e oportunidades”, destaca.

A comunidade local tem percebido os impactos positivos desses investimentos, beneficiando-se de diversas iniciativas. A implantação do sistema SESI de ensino em todas as escolas públicas da rede municipal, juntamente com a distribuição de kits completos de uniformes e materiais escolares para os alunos, são apenas alguns exemplos.

Duas novas escolas, Escola Clarice Jorge no Santa Maria do Amparo e Escola Maria Cristina Simoes no Jardim Camanducaia, foram inauguradas, enquanto novas creches e unidades escolares estão sendo construídas para ampliar a oferta de vagas. Em prol da segurança dos estudantes, a prefeitura instalou câmeras inteligentes de monitoramento em todas as escolas municipais.

O secretário de Educação, Sérgio José Fagundes Júnior, destaca que esse aumento de recursos está fazendo uma diferença palpável na qualidade do ensino.

“Estamos conseguindo elevar a qualidade de ensino para outro patamar em Amparo. É um conjunto de fatores que, somados, geram resultados excelentes. Os professores foram valorizados, o ambiente escolar mudou, os alunos sentem isso e acabam aprendendo mais e melhor”, completa.