Orquestra Sinfônica de Campinas apresenta “Carmen em Chamas” no Teatro Castro Mendes

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC) realiza um concerto especial no Teatro Castro Mendes, no sábado, 29 de março, às 20h, e no domingo, 30 de março, às 10h. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o espetáculo contará com a participação dos solistas Denise de Freitas (mezzo-soprano) e Johnny França (barítono). As apresentações são gratuitas e as pessoas interessadas precisam retirar o ingresso 1h antes das apresentações.

Com o nome “Carmen em Chamas”, o programa é inspirado na icônica ópera Carmen, de Georges Bizet, uma das mais populares da história da música. Com melodias marcantes e um enredo repleto de paixão e drama, a obra segue conquistando plateias ao redor do mundo.

Um concerto de força e intensidade

À frente da Sinfônica pelo terceiro ano consecutivo, o maestro Carlos Prazeres ressalta a força simbólica do concerto. “Carmen em Chamas é um mergulho na força feminina — da paixão incendiária de Bizet à coragem lírica de Joana de Flandres, passando pela intensidade mística do Pássaro de Fogo. Um concerto onde a música arde, luta e renasce”.

A mezzo-soprano Denise de Freitas, intérprete da protagonista de Carmen, destaca a profundidade da obra. “É uma história poderosa, com personagens intensos e uma música belíssima, feita para a voz brilhar. Carmen fala sobre liberdade, identidade e respeito, e essa mensagem continua atual e necessária.”

O barítono Johnny França promete uma apresentação emocionante e envolvente. “Preparem-se para se emocionar e cantar conosco. Será um concerto inesquecível, repleto de momentos marcantes da ópera Carmen.”

Stravinsky e o encanto do folclore eslavo

Além de Carmen em Chamas, o programa traz a suíte sinfônica O Pássaro de Fogo, do compositor russo Igor Stravinsky. Estreada em 1910, a obra marcou o início da parceria de Stravinsky com a célebre companhia de balé de Sergei Diaghilev. Inspirada no folclore eslavo, a composição alterna momentos de suavidade e explosões orquestrais vibrantes, criando uma atmosfera única.

Para o Diretor Administrativo da Orquestra Sinfônica, Wanilton Mahfuz, esta é uma oportunidade imperdível para o público de Campinas. “Realizaremos duas apresentações para que o público possa desfrutar dessa impactante experiência artística e musical”, explica Mahfuz ao comentar sobre a possibilidade que o público terá de escolher em qual dia deseja acompanhar o concerto, já que as apresentações acontecem em dois dias com períodos diferentes.

Serviço

Local: Teatro Castro Mendes (Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas)

Datas e horários:

29 de março (sábado), às 20h

30 de março (domingo), às 10h

Ingressos: Gratuitos, disponíveis na bilheteria do teatro. Retirada com uma hora de antecedência.