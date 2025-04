Curso Gratuito de Processamento de Tomates Oferece Oportunidade em Santo Antônio de Posse

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Santo Antônio de Posse, em parceria com o SENAR, o Sindicato Rural e a FAESP, promoverá um curso gratuito de processamento de tomates nos dias 9 e 10 de abril, a partir das 8h. A capacitação será realizada no Centro Múltiplo do Idoso, localizado na Rua Prefeito Pedro Ferreira Alves, 125, Jardim São Quirino.

As vagas são limitadas e destinadas a maiores de 18 anos. Os interessados podem se inscrever na Secretaria de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

O curso tem como objetivo incentivar uma alimentação saudável, agregar valor ao produto e promover a sustentabilidade e a economia local. Durante a capacitação, os participantes aprenderão a produzir geleias, molhos, tomates secos e outros produtos derivados do tomate, ampliando possibilidades de comercialização.

Essa iniciativa busca capacitar a população e oferecer novas oportunidades de renda por meio do aproveitamento integral do tomate. Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social.