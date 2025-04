BASQUETE DE JAGUARIÚNA SUB 16 ESTREIA HOJE NA LIGA METROPOLITANA

A equipe de basquete masculino Sub 16 de Jaguariúna estreia hoje no campeonato da Liga Metropolitana. O confronto será diante do Tênis Clube, em Campinas, às 19h30.

Já na quinta-feira, dia 10, é a vez do Sub 18 entrar em quadra, também fora de casa. O jogo será em Hortolândia, às 19h30, diante do Unasp Tigers.

Fechando a semana de estreias, no sábado pela categoria Sub 21 a equipe jaguariunense jogará às 11h45 no Clube Fonte Nova, diante do IAPI – Campinas. Lembrando ainda que no último sábado (5) a equipe Sub 15 de Jaguariúna venceu por 85 a 22 o time do Country Clube de Valinhos.