SEGURANÇA PÚBLICA DE JAGUARIÚNA REALIZA CURSO PARA NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS

A Secretaria de Segurança Pública de Jaguariúna iniciou nesta segunda-feira, dia 24 de março, um curso de qualificação voltado aos 12 novos guardas municipais que já reforçam o efetivo do município. O curso, realizado na sede da Guarda Municipal de Jaguariúna, segue até a próxima sexta-feira, dia 28 de março.

Segundo a secretaria, no curso foram abordados vários temas, como primeiros socorros, leis ambientais, Lei Maria da Penha, maus tratos aos animais, noções de Direito Penal, legislação de trânsito, direção defensiva, armas não letais, técnicas operacionais, armamento e tiro.

Os 12 novos guardas, aprovados em concurso público, tomaram posse no último dia 24 de fevereiro, em solenidade na Fazenda da Barra. Com os novos agentes, o efeito da Guarda Municipal subiu de 77 para 89 guardas.

Os novos agentes terão a missão de garantir a ordem e a segurança na cidade. A ampliação do efetivo da Guarda Municipal é uma das ações que fazem parte do compromisso da administração municipal com o bem-estar e a segurança da população.

Foto: Diego Monarin