Amparo contará com cinco polos de atendimento para Síndromes Gripais e Respiratórias

A Prefeitura de Amparo contará com cinco Polos de Atendimento a Sintomas Gripais e Respiratórios, a partir de 11 de maio. Na tarde de segunda-feira, 27/4, a Secretaria Municipal de Saúde esteve reunida com médicos PSF, médicos especialistas e coordenadores das unidades de saúde, para definir as estratégias, formas de trabalhos e locais que funcionarão o atendimento.

As Unidades de Saúde da Família dos distritos de Arcadas e Três Pontes serão polos mistos, atendendo pacientes com sintomas respiratórios e os programáticos.

A USF São Dimas, Centro de Especialidades (Postão) e também a antiga sede da Secretaria de Esportes, no Centro de Lazer do Trabalhador (Bolão) do Jardim Camandocaia, serão Polos exclusivos para o atendimento de Sintomas Gripais e Respiratórios.

O objetivo do novo formato de trabalho é ampliar a qualidade dos atendimentos aos pacientes que apresentam sintomas gripais e respiratórios.

Com isso, as outras unidades de Saúde de Amparo, poderão atender os demais pacientes, conforme preconiza a Estratégia de Saúde da Família.

As unidades de Saúde da Zona Rural, (USF Boa Vereda, USF Rosas, USF MARP e do bairro dos Pedrosos), mantém a rotina de atendimento.

“Queremos com isso, melhorar ainda mais o atendimento durante a pandemia, e ao mesmo tempo, garantir os atendimentos de nossos munícipes, que já fazem segmento na Estratégia de Saúde da Família. Este é um protocolo escrito à muitas mãos e que se bem aplicado, poderá se tornar referência para todos os municípios”, ressalta o secretário de Saúde, Vinicius Grana Tonon.