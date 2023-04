Amparo estreou na Copa Jaguariúna

Na sexta-feira, 31, o voleibol 70+ da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo estreou na 3ª Copa Jaguariúna.

Jogando no Ginásio Laerzio Carletti, do Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, as atletas venceram Cosmópolis por 2 sets a 0, com parciais de 15 a 10 e 15 a 11.

Contra a equipe do Círculo Militar, de Campinas, as visitantes levaram a melhor com parciais de 15 a 5 e 15 a 11.

Amparo contou foi a quadra com Clarice, Teresa, Lucinha, Sueli, Mercedes, Dirce Giovanini, Julia, Cristina e Lília, orientadas pela técnica Cassandra e auxiliar Rone.