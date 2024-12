Amparo já tem microchipagem gratuita para cães e gatos

O Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Amparo fará a colocação de microchips em cães e gatos do município de forma totalmente gratuita para pessoas com baixa renda. A ação tem como objetivo melhorar a identificação e a segurança dos animais, contribuindo para o seu bem-estar e para facilitar a localização dos tutores, em caso de perda.

A microchipagem será feita nos animais que passam pela castração, que atualmente é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no seguinte endereço: Av. Dr. Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, 2871, Jardim Santa Helena. Para realizar o procedimento, os tutores devem primeiro fazer o cadastro no Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal com a cópia dos seguintes documentos: RG/CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e cartão do posto de saúde de Segunda à Sexta-Feira das 08h30 até 16 horas. No mesmo dia da castração, o microchip será inserido no animal.

O microchip, do tamanho de um grão de arroz, é um dispositivo eletrônico que armazena um número de registro, vinculado a um site com informações essenciais sobre o animal, como nome, espécie, sexo, cor, idade, raça e dados do tutor, incluindo endereço e telefone. Funcionando como uma espécie de “RG” do pet, o microchip facilita a comunicação entre tutores e veterinários, especialmente se o animal se perder. As informações cadastradas incluem dados da saúde do animal, doenças, tratamentos e medicamentos que faz uso.

É importante esclarecer que o microchip não é um dispositivo de rastreamento, mas sim um meio de armazenar e consultar dados em um banco de dados específico, acessado por meio de um leitor. A tecnologia é amplamente apoiada por abrigos e ONGs, pois facilita a identificação de tutores de animais abandonados e possibilita o reencontro de pets perdidos.

A colocação do microchip é um procedimento simples e sem causar dor, realizado por um médico veterinário, semelhante à aplicação de vacinas. Ele é inserido sob a pele do animal e é fundamental que os tutores mantenham as informações atualizadas, além de verificarem anualmente o funcionamento do microchip no Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal.

A microchipagem é uma das diversas ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos animais em Amparo, reforçando a crescente preocupação com o bem-estar animal no município.

O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, ressaltou que a microchipagem é mais um passo importante no investimento em ações de proteção e bem-estar animal. “Estamos realizando vários investimentos, como a destinação de R$130 mil para a contratação de clínicas especializadas, que atenderão animais e tutores de baixa renda que não têm condições de pagar um veterinário. Esse projeto vai gerar mais de 400 atendimentos veterinários. E agora, com a microchipagem, vamos oferecer mais segurança para os animais e seus tutores”, disse.

Aloísio Gressoni, secretário de Meio Ambiente de Amparo, também destacou a importância dessa ação para o município. “A colocação do microchip é um grande avanço para a cidade. Além de ajudar na identificação de animais perdidos, ela faz parte de um conjunto de ações que visam o controle populacional e a melhoria das condições de vida dos nossos animais. Estamos trabalhando continuamente para garantir o bem-estar dos pets e da população que mais precisa”, completou Gressoni.

Para acessar as consultas veterinárias na clínica contratada por meio de processo licitatório, segundo mencionado na matéria, é necessário fazer a triagem no Departamento de Bem-Estar Animal. Ligue para (19) 3808-9303.