Amparo perde em rodada pela Liga CBVA

No fim de semana, pela Liga CBVA – Confederação Brasileira de Volei Adaptado, os times masculinos da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo foram à quadra.

A rodada, sediada no ginásio do Amparo Athlético Clube, contou com os times 58 e 45+, em quadra.

Os veteranos acabaram derrotados para Bragança Paulista por 9 a 15, 11 a 15. Já o time 45+ sofreou o revés de Mairiporã, com parciais de 14 a 16 e 10 a 15.

O time de Amparo contou com Guanabara, André, João Dario, Marcos, Dirceu, Clesio, Camano, Carlos e Segóvia. A orientação foi da professora Carolina Pereira.