Amparo recebe novo projeto da Secretaria de Estado de Esportes

O Centro Esportivo do Jardim Figueira, em Amparo, está recebendo mais dois equipamentos para a pratica de esportes, pós pandemia.

Com recursos do Governo do Estado de São Paulo, através da secretaria de Estado dos Esportes, estão sendo construídas uma quadra para pratica de esportes em grama sintética e também uma quadra para basquetebol de rua.

Na sexta-feira, 21/8, o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob e o secretário de Esportes, Lazer e Eventos, Marcelo Craveiro realizaram uma visita técnica na obra que será finalizada nos próximos dias.

“O projeto Areninha foi indicado para Amparo, através da nossa conversa com a deputada estadual Edna Macedo. Somos a primeira cidade do Estado a receber esse equipamento que deixará o Centro Esportivo do Figueira ainda mais completo”, ressaltou o prefeito Jacob.

Para a execução, a Prefeitura de Amparo teve como contrapartida a preparação do solo para receber as quadras. Elas contam com arquibancadas para o público.