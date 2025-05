Sub15 de Itapira vence SESI Rio Claro no tie-break em estreia na Copa Jaguariúna

A equipe sub15 masculina de voleibol da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira iniciou sua trajetória na Copa Jaguariúna com uma vitória emocionante fora de casa. O jogo, disputado no sábado, 24 de maio, contra o Sesi Rio Claro, foi realizado na quadra da equipe adversária e terminou com triunfo itapirense por 3 sets a 2, após mais de duas horas de confronto marcado por alternância de domínio e momentos de grande equilíbrio.

As parciais do jogo refletem a intensidade da disputa: 15 x 25, 25 x 17, 26 x 24, 24 x 26 e 17 x 15. Após perder o primeiro set com ampla vantagem do Sesi, o time de Itapira reagiu no segundo, devolvendo o placar com autoridade. O terceiro set foi o ponto de virada na partida, quando Itapira conseguiu uma vitória apertada por 26 x 24. O Sesi respondeu no quarto set e, com o mesmo placar de 26 x 24, forçou o tie-break.

No set decisivo, a equipe itapirense manteve o controle emocional e fechou o jogo em 17 x 15, garantindo os primeiros pontos na competição. O próximo compromisso do sub15 de Itapira na Copa Jaguariúna está marcado para 15 de agosto, às 17h, contra Águas de Lindóia, no Ginásio de Esportes Francisco Tozzi, na cidade de Águas de Lindóia.