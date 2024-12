Amparo recebe títulos de destaque na evolução da resiliência da Defesa Civil Estadual

A Prefeitura de Amparo recebeu, com grande honra, o título de Destaque na Evolução da Resiliência (categoria ouro) e o Certificado de Resiliência, concedidos pela Defesa Civil Estadual.

A cerimônia de premiação aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024, durante o evento de lançamento e abertura da “Operação SP Sempre Alerta de Chuvas”, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A distinção foi entregue pelo Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira.

O título faz parte do Programa Município Resiliente, uma das iniciativas mais inovadoras e eficazes do país, criado pelo Decreto Estadual nº 64.659/19. Este programa visa incentivar os municípios paulistas a adotarem práticas efetivas de redução de riscos e desastres, promovendo um desenvolvimento sustentável e mais seguro para suas populações.

Amparo conquistou dois prêmios: Certificado de Resiliência e Evolução na Resiliência. Certificado de Resiliência: pelo maior aumento de pontuação entre dois ciclos de certificação do Programa Município Resiliente, aferido com base nos indicadores de gestão do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Programa Município Verde Azul (PMVA) e da Campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR2030). Evolução na Resiliência: por ter obtido 77,5 pontos no Programa Município Resiliente, aferidos com base nos mesmos indicadores de gestão.

A avaliação do grau de maturidade da gestão municipal nas atividades de proteção e defesa civil foi realizada com base em indicadores de gestão, como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além disso, o programa leva em consideração a participação no Programa Município VerdeAzul, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e o avanço na Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR).

“Essa conquista é um reflexo do trabalho incansável da nossa equipe de segurança e defesa civil. Com a colaboração de diversos órgãos estaduais e a dedicação de todos os setores da cidade, Amparo se consolida como um exemplo de preparação e resiliência”, afirmou o Prefeito Municipal, Carlos Alberto Martins.

O Secretário de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, Anderson Lima de Oliveira afirma que o compromisso com a proteção da população é permanente. “Com essa premiação, reafirmamos que estamos no caminho certo para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Esse resultado também faz parte do trabalho que temos feito na reestruturação da Defesa Civil e capacitação dos agentes”, disse.

Este reconhecimento é um reflexo do empenho e trabalho conjunto da administração municipal, que tem se dedicado à construção de uma cidade mais resiliente e preparada para enfrentar situações de risco e desastres. A parceria com diversos órgãos estaduais e federais, além do comprometimento de todos os setores da cidade, foi essencial para a conquista deste prêmio.