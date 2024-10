Amparo Reelege Carlos Alberto do MDB com 15.345 Votos

Carlos Alberto, do MDB, foi reeleito prefeito de Amparo com um expressivo total de 15.345 votos, o que corresponde a 40,64% dos votos válidos. Carlos Alberto disputou a reeleição em um acirrado pleito com mais quatro candidatos, consolidando sua liderança no município.

Além da vitória na prefeitura, Amparo também elegeu seus novos representantes na Câmara Municipal para o mandato de 2025 a 2028. Os vereadores eleitos foram:

– Elson (PSD): 1.000 votos

– Diogo Canina (PT): 986 votos

– Professor Rafael (PT): 932 votos

– Karim Despachante (MDB): 928 votos

– Conrado Farlin (MDB): 928 votos

– Jana Protetora (PSD): 907 votos

– Osmar da Farmácia (PL): 651 votos

– Mineiro da Auto Elétrica: 641 votos

– Fernando Garcia (MDB): 635 votos

– Rafael Campos (União): 624 votos

– Eveline Brozele (Avante): 560 votos

– Fantini Bombeiro (PL): 530 votos

Com essa nova composição, a Câmara Municipal de Amparo se prepara para os desafios do próximo mandato, refletindo a diversidade de opiniões e a representatividade da população.