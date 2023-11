Amparo será sede do primeiro encontro sul americano de hockey inline

De 15 a 19 de novembro, Amparo receberá seleções da América do Sul e Norte, pela primeira vez em uma competição de hockey, nas quadras poliesportivas do Centro Esportivo do Trabalhador, no Jardim Camandocaia e no Jardim Figueira.

A competição tem entrada gratuita e envolverá as seleções do Brasil, que conta com sua base de atletas de Amparo, Chile, Argentina e Equador. Pela primeira vez, na América Latina, uma seleção dos Estados Unidos disputará a competição.

As disputas contarão com atletas sub-16, adultos e máster, com cinco dias de jogos, sem pausa. “Amparo é um Centro de Referência na América do Sul. A Prefeitura e iniciativa privada estão apoiando a competição. Entre atletas e acompanhantes, são mais de mil pessoas envolvidas, movimentando a hotelaria da cidade”, disse o técnico da Amparo No Limits, Xande Guilardi.

A Prefeitura de Amparo, através das secretarias de Esporte e Juventude e Educação, deve fomentar a movimentação, levando alunos das escolas para acompanhar os jogos. “Amparo é base da seleção brasileira, e a parceria entre a Prefeitura, por determinação do prefeito Carlos Alberto tem rendido ótimos resultados para a cidade, tanto nos esportes, quanto no Turismo”, disse o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci.