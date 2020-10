Amparo tem a primeira “Areninha” do Estado de São Paulo

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob entregou no sábado, 26/9, a primeira Areninha do Estado de São Paulo. Acompanhado do secretário de Estado de Esportes, Aildo Ferreira, a inauguração do espaço no Jardim Figueira conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED. Cada areninha tem investimento de R$ 315 mil.

Em contrapartida, o Município precisa apresentar o terreno pronto para a instalação das quadras. O secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, comentou a importância do novo projeto. “Há uma carência por espaços esportivos em muitos locais, e as areninhas contemplam essa demanda de forma rápida, barata e com fácil manutenção para os munícipios. Nossa secretaria, mesmo com a pandemia não parou de trabalhar e entregar equipamentos que realmente somam para o dia a dia das pessoas”, ressaltou.

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob agradeceu a indicação da “Areninha” para Amparo pela deputada estadual Edna Macedo. “”A Edna Macedo é uma amiga pessoal, e consequentemente de Amparo, antes mesmo de entrar na política. A gratidão por beneficiar a cidade com esse equipamento que vai atender mais de cinco mil crianças, tanto com as escolinhas, como nos Jogos Escolares, além da movimentação de lazer para adultos e famílias aqui da região do Jardim Figueira. O empenho do secretário de Estado, Aildo Ferreira e do governador João Doria, que rapidamente efetivaram, esse que é o primeiro “Areninha”, do Estado de São Paulo, precisam ser ressaltados”, disse o prefeito Jacob.

O primeiro “Areninha” do Estado de São Paulo tem o nome de José Carnier. No sábado, a Prefeitura também apresentou os nomes do Campo de Futebol – Ademir Ferreira e do Ginásio Poliesportivo que terá o nome de Francisco Monteiro de Araújo – o Chico Bola, professor e um dos grandes formadores de talentos no basquetebol de Amparo.

Na inauguração, com restrição de presença de público, devido aos cuidados da pandemia do coronavírus participaram parentes dos homenageados, o secretário de Esportes, Recreação e Lazer, Marcelo Craveiro e de Cultura e Turismo, Délcio Brioso, além do corpo técnico da SMERLE.