Amparo tem credenciamento para professores e empresas para modalidade esportivas

A Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo está com credenciamento aberto para professores de Jiu-Jitsu, Basquetebol, Futebol e Futsal.

O interessado em participar do edital pode buscar mais informações na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, de segunda à sexta feira, das 09h às 16h, ou através dos telefones: (19) 3817-9232 / (19)

3808-9376, ou, ainda, pelo e-mail esporte@amparo.sp.gov.br

O credenciamento tem por objeto “Credenciamento de empresas interessadas na

prestação de serviços nas áreas de atividade física, esporte, danças, lutas, recreação e lazer que serão realizadas através das ações e programas desenvolvidos pela Prefeitura de Amparo através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

Para o futsal e basquetebol, o profissional necessita ter registro ativo no Conselho Regional de Educação Física – CREF, com experiência comprovada na modalidade

Para o jiu-jitsu, as aulas deverão ser ministradas por

profissionais graduados como faixa preta junto às federações e/ou confederações que

regulamentam as modalidades. Terá como responsabilidades preencher a ficha de cadastro dos atendidos, realizar o controle de frequência bem como da lista de espera se houver, participar dos cursos de capacitação oferecidos pela SMEJ, participar de reuniões

pedagógicas, acompanhar os alunos em eventos e competições, divulgar o projeto junto à comunidade, realizar o registro por imagem e/ou vídeo das atividades desenvolvidas,

apresentar os planos de aula quando solicitado pela SMEJ.

Para a modalidade de Futebol as aulas deverão ser ministradas por profissionais

com uma das seguintes certificações: CBF, Sindicatos dos Treinadores de Futebol do

Estado de São Paulo, Sindicato de Atletas de São Paulo ou profissionais com registro ativo no Conselho Regional de Educação Física – CREF.