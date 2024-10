Amparo terá 9ª Parada LGBTQIAPN+ na Praça Pádua Salles

A 9ª Parada LGBTQIAPN ocorrerá no dia 20 de outubro, das 12h às 22h, na Praça Pádua Salles, em Amparo. O evento é uma celebração da diversidade, do respeito e da inclusão.

Com uma programação recheada de atrações musicais e artísticas, a Parada promete encantar os participantes com performances de artistas locais e renomados. A Praça de Alimentação estará disponível com opções gastronômicas variadas.

O local oferecerá espaços especiais com serviços de saúde, apoio do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) e da Assistência Social e Direitos Humanos.

Programação:

Rita Lee Cover – Oficial: 14h às 15h

Pabllo Vittar – Cover Oficial: 18h às 19h

Kika Boom: 21h15 às 22h

Durante todo o dia:• DJ Lari Mori

• Ewerton Burn 828

• DJ Macolly

• Vick Sanches

• Haus of Boys

• Mackenzie Foxx

• The Najas

• Natallia Falete

• Lanelli Latiff

• Aysha

• Imperatrans Nicolle