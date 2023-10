Amparo terá dia de descarte de embalagem de agrotóxicos em novembro

A Prefeitura de Estância de Amparo confirmou para o dia 9 de novembro, o Dia do Campo Limpo. O material deve ser entregue no dia 9 de novembro, das 8 às 14 horas, no Parque Municipal, na SP 360.

A ação, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, tem por objetivo o recolhimento de embalagens de agrotóxicos, que serão destinados aos locais apropriados.

“É válido lembrar que por lei as embalagens devem ser descartadas em pontos de destinação adequada. Devemos deixar sempre estes produtos depositados em locais apropriados e evitar o uso de suas embalagens vazias para guardar ração ou alimentos. Outro fator para contaminação é a ingestão por animais podendo depositar na gordura e músculos deixando assim o leite e carne contaminados. Isso sem contar sobre a contaminação”, explicou a engenheira Patrícia Cintra.

Antes do descarte, o proprietário da embalagem deve efetuar a tríplice lavagem. O procedimento é de colocação de água limpa na embalagem em até 1/4 do seu volume, tampando e agitando por até 30 segundos e colocando no tanque pulverizador efetuando este procedimento três vezes.

Outra dica é de inutilizar a embalagem e armazenar em local apropriado até o momento do descarte