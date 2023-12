ANA CLARA FECHA 2023 ENTRE OS MELHORES TEMPOS DO BRASIL

A nadadora da Free Play está muito bem ranqueada tanto em nível nacional, quanto em estadual; no Brasleiro Infantil de Verão, duas finais b foram registradas

A nadadora Ana Clara Brito Vidolin representou a Academia Free Play Sports no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação de Verão. O Troféu Maurício Bekenn foi realizado de 21 a 25 de novembro no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife.

O evento marcou o encerramento do calendário para a categoria, na qual Ana Clara foi uma das melhores do país e de São Paulo em 2023. Nos 100 metros nado borboleta em piscina curta, ela anotou o quarto melhor tempo do Brasil na temporada, com 1min08seg70, em setembro, em Limeira. Já em piscina longa ela foi a oitava mais rápida do país, com os 1min10seg31 registrado em junho, em Bauru, durante o Brasileiro Infantil de Inverno.

Nos 200 borboleta em piscina curta, Ana Clara conseguiu o quinto melhor tempo do Brasil em 2023, com 2min41seg38. Já nos 100 costas em piscina curta, ela aparece como a dona da 10ª melhor marca do país, com 1min11seg00, alcançada em novembro, no Paulista de Verão, em Americana.

Já em nível estadual, nos 100 borboleta, Ana Clara terminou como a líder do ranking em piscina curta, com os 1min08seg70 obtidos na seletiva para o Troféu Kim Mollo. Ela ainda conseguiu a segunda melhor marca de São Paulo nos 100 borboleta em piscina longa, com 1min10seg31e o segundo na longa paulista dos 200 borboleta. Já na curta, ela conseguiu o terceiro melhor tempo do Estado nos 200 borboleta, com 2min41seg48.