ANC lança ferramenta para consulta e registro genealógico de equinos

A Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) lançou,

nesta segunda-feira (19/2), ferramenta digital para registro

genealógico de equinos. A novidade, que funciona dentro do sistema

Origen, permite que criadores e inspetores técnicos consultem e

adicionem informações sobre cavalos, abrangendo dados como resenhas,

comunicado de nascimentos, transferências de propriedade e outros.

Atualmente, a entidade é responsável pelo registro das raças Morgan,

Percheron e Marchador do Tennessee.

Para o presidente da ANC, Joaquin Villegas, a novidade representa um

avanço significativo no Origen, plataforma lançada pela entidade em

2021 com foco no registro e melhoramento genético de rebanhos. “Nosso

objetivo, com a implementação, é facilitar a rotina dos criadores de

equinos e auxiliar cada vez mais no desenvolvimento de animais com

qualidade superior”, destaca, ressaltando que a ferramenta deverá

garantir maior consistência de dados para as escolhas no dia a dia do

campo.

Segundo a superintendente de registros da ANC, Silvia Freitas, o sistema

possibilitava, até então, que os associados realizassem apenas o

registro de bovinos. “Antes, todos os comunicados e informativos de

cavalos precisavam ser enviados por e-mail para a entidade, demorando

mais tempo para serem processados. Agora, com a plataforma, o criador

vai ter a autonomia de realizar as inserções e gerar documentos a

qualquer momento, de forma totalmente on-line”, acrescenta.

A ferramenta pode ser utilizada por qualquer pecuarista para consultas

públicas de dados através do site

https://sistema.herdbook.org.br/publico/consulta-animal-equino/. Para o

registro de rebanhos e comunicado de serviços, é necessário ser

cadastrado na ANC.

Crédito da foto: Silvia Freitas