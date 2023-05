Aniversário de Estiva Gerbi é motivo de festa no Buriti Mogi Guaçu com programação única

Centro de compras tem promoção exclusiva para moradores estivenses durante feriado de aniversário da cidade

O Buriti Mogi Guaçu, um dos principais centros de entretenimento da região, está se unindo às comemorações do aniversário de 31 anos da cidade de Estiva Gerbi com uma promoção imperdível. Durante o período festivo, o Buriti Mogi Guaçu oferecerá aos seus clientes uma oportunidade única de aproveitar momentos de diversão e lazer.

Para garantir a diversão dos estivenses, o Buriti Mogi Guaçu presenteará quem comparecer ao centro de compras com uma promoção exclusiva. Ao comprar um ingresso para qualquer sessão de cinema, o cliente receberá gratuitamente outro ingresso para a mesma sessão, permitindo que ele desfrute do filme com um acompanhante. Além disso, será fornecido um voucher de estacionamento gratuito para que todos possam aproveitar a experiência no Buriti de forma única.

“Ao celebrarmos o aniversário de Estiva Gerbi, queremos proporcionar aos moradores uma experiência inesquecível no Buriti Mogi Guaçu”, afirmou Amanda Amaral, gerente de marketing do centro de entretenimento. “Estamos ansiosos para receber a comunidade estivense e compartilhar momentos de alegria, diversão e descontração. Essa promoção especial é uma forma de expressar nossa gratidão e estreitar os laços entre as duas cidades vizinhas”, finalizou.

Além das salas de cinema, o Buriti Mogi Guaçu oferece uma ampla variedade de opções de lazer, como praça de alimentação, lojas e áreas de entretenimento para todas as idades. Com um ambiente acolhedor e moderno, o centro é um local ideal para momentos de diversão em família ou com amigos.

Os ingressos para as sessões de cinema no Buriti Mogi Guaçu podem ser adquiridos tanto na bilheteria do local quanto através do site oficial. A promoção exclusiva para os estivenses estará disponível durante todo o feriado de aniversário de Estiva Gerbi, oferecendo aos moradores da cidade vizinha a oportunidade de vivenciar uma experiência de entretenimento única e especial.

Serviço – O Buriti Mogi Guaçu é um centro de entretenimento localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Com uma ampla gama de opções de lazer, incluindo cinema, praça de alimentação, lojas e áreas de diversão, o Buriti Mogi Guaçu é um destino preferido para momentos de descontração e entretenimento em toda a região. Está localizado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, 801 – Lot. Cidade Nova Mogi Guaçu, Mogi Guaçu.

Agenda Cultural do Buriti

Pensando no lazer dos clientes, o Buriti Shopping Mogi Guaçu preparou uma agenda repleta de novidades para os que passarem no centro de compras, possam aproveitar. Toda quarta-feira, a partir das 18 horas tem happy hour com música ao vivo, chopp em dobro e estacionamento grátis para consumo acima de R$30,00 na praça de alimentação! Confira abaixo as próximas atrações do Buriti Musical:

Quartas-feiras – Buriti Musical

Local: Praça de Alimentação

Horário: das 18h às 21h

24/05: Vinicius e Paula Cristina (sertanejo universitário)

31/05: Adriel Fernandes (MPB)

O sábado é dia de aproveitar a família. Por isso, o Buriti convida a todos para levarem as crianças para aproveitar as atrações gratuitas na praça de alimentação. Confira abaixo a programação do Buriti Cultural:

Sábados – Buriti Cultural

Local: Praça de Alimentação

Sessões gratuitas: às 11h e às 15h

20/05: Nós na Rua (apresentação teatral com palhaços)

27/05: Rádio Sucata (apresentação musical com instrumentos recicláveis)

03/06: Contação de Histórias