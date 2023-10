Aniversário de Holambra tem programação dedicada às crianças na próxima semana

A Prefeitura de Holambra preparou durante este mês uma programação especial e gratuita para celebrar os 32 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorados em 27 de outubro. Já na próxima semana, em função do Dia das Crianças, as atividades serão dedicadas aos pequenos. No dia 12, a partir das 13h, brinquedos infláveis, além da distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca, prometem animar a data dedicada à meninada.

A Quinta-Feira de Sabores, realizada na Praça dos Imigrantes entre 17h e 22h, não ficará de fora das comemorações. No dia 26, muita música ao vivo e a tradicional diversidade gastronômica do evento irão agitar o espaço.

Na sexta, sábado e domingo dias 27, 28 e 29, além da já tradicional celebração de aniversário no Paço Municipal, com atrações artísticas e culturais, ocorrerão apresentações musicais na Rua da Amizade (Rua Coberta), começando com show gospel a partir das 19h30. O domingo contará ainda com uma pescaria na Nossa Prainha a partir das 7h.

Confira a programação gratuita de aniversário:

12 de outubro, às 13h

Celebração do Dia das Crianças

Local: Parque Cidade das Crianças

Entrada gratuita

26 de outubro, às 17h

Apresentação musical na Quinta-Feira de Sabores

Local: Praça dos Imigrantes, próxima à caixa d’água do bairro

Entrada gratuita

27 de outubro, às 9h

Celebração do aniversário da cidade

Ato Cívico seguido de apresentações culturais e artísticas

Local: Paço Municipal

Entrada Gratuita

27 de outubro, às 20h

Show Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada Gratuita

28 de outubro, às 20h

Shows para celebrar o aniversário da cidade

20h – Orquestra de Viola Caipira de Holambra

20h30- Jean e André

22h30 – Bruno Valente

00h30- João Villa e Rafael

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

29 de outubro, às 7h

Pesca Livre

Local: Nossa Prainha

Entrada gratuita

29 de outubro, às 9h

Festival de Orquestras de Viola Caipira do Circuito das Águas Paulista

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

*Programação sujeita a alterações.