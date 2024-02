Antes exclusivo de Campinas, Artur Nogueira faz história ao sediar Taça das Favelas

Iniciativa da CUFA e Prefeitura fortalece a prática esportiva nas áreas periféricas; lançamento aconteceu nesta segunda (26), com presença do prefeito Lucas Sia e vice Davi da Rádio

Pela primeira vez na história, Artur Nogueira marca presença no campeonato Taça das Favelas, que já está na 4ª edição este ano. O município é a primeira cidade da região, fora Campinas, a integrar a competição que envolve jovens das comunidades no esporte.

O lançamento do evento aconteceu nesta nesta segunda-feira (26), na Praça CEU das Artes. A iniciativa contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), do vice Davi da Rádio (PSDB), do secretário de Esporte Caio Rodrigues, diretor Rodrigo Pinheiro (Burunga) e chefe Paulo Henrique, além do presidente da Cufa de Artur Nogueira Ednaldo Moreira (Nardo), e da presidente da Cufa de Campinas Michele Eugênia.

“Participar dessa competição é motivo de grande orgulho para nós, nogueirenses. Já falei e repito: Artur Nogueira respira esporte; por isso, nosso papel é incentivar os jovens das comunidades a aproveitar iniciativas como essa. Estamos prontos para mostrar o potencial esportivo e a união que caracterizam tão bem nossa cidade”, enfatizou Sia (PSD).

A iniciativa é da Central Única das Favelas (CUFA) e conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira.

O secretário da pasta, Caio Rodrigues, destacou que o campeonato vai além do futebol. “Estamos muito felizes em trazer mais uma competição incrível para o nosso município. A Taça das Favelas vem para ficar”, disse.

COMO FUNCIONA

O campeonato Taça das Favelas 2024 dá oportunidade para jovens das periferias que amam futebol. Podem se inscrever munícipes que tenham entre 14 e 17 anos nas categorias masculino e feminino. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 03 de março.

Todas as informações serão publicadas no Instagram: @tacadasfavelasarturnogueira.

CRONOGRAMA TAÇA DAS FAVELAS 2024

26/02 até 03/03 – período de inscrições das favelas;

06 e 04/04 – realização das peneiras;

27/04 – prazo de entrega da documentação de todos os atletas;

04/05 – sorteio das chaves;

12/05 – cerimônia de abertura do campeonato

22/06 – finais masculino e feminino;

30/06 – festa de encerramento das equipes campeãs.