Apenas cascas de batata – Paiva Netto

Durante décadas, Alziro Zarur (1914-1979), saudoso proclamador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, encheu de ânimo e Esperança a Alma de seus ouvintes por intermédio da “Mensagem da Ave, Maria!”, que a Comunicação 100% Jesus (acesse www.boavontade.com) mantém no ar todos os dias, às 18 horas. Na Hora do Ângelus, ele fazia pregações de grande conforto e esclarecimento e também magistralmente interpretava páginas espirituais elevadíssimas, de autores os mais variados, a exemplo desta crônica ditada pelo Espírito Valérium:

O último dos mortais

Um homem triste morava em pequenina água-furtada, na parte superior de uma velha casa em ruínas.

Era um pardieiro sem dono. Paredões sem ninguém. Era tão pobre que podia comer somente algumas batatas por dia.

Sentia-se abandonado, desgraçado, desditoso. Dizia mesmo: “Eu sou o último dos mortais”.

Entretanto, era firme na fé e orava, quase com orgulho, todas as noites.

— Deus de Bondade, dos aflitos deste mundo acho que sou o maior.

— Deus de Bondade, graças Te dou por ainda me alimentar com algumas batatas por dia.

Dois anos passaram, quando, ao se sentir mais aflito e mais infeliz, resolveu partir no rumo de outras terras.

E ele, que sempre saía na direção do quintal à procura das raízes que o sustentavam, desta vez saiu do lado oposto, no propósito de partir.

Ao descer o último aclive, escutou umas vozes. — Ué! Alguém gemia? Então se voltou para ver.

Só então ele pôde verificar que um aleijado, um pobre homem já em chagas, morava embaixo, sobre um leito de palha e lama, vivendo quase que somente das cascas de batata que ele jogava fora…

Eis aí: em vez de maldizer a sua vida, o seu infortúnio, meu Irmão, minha Irmã, utilize o tempo em benefício próprio, como alavanca de seu destino, ao socorrer os que padecem ainda mais. Isso vai atraindo para seu Espírito benesses incontáveis, e as soluções surgirão no caminho. Diz um antigo aforismo que deve ser levado em alta consideração: “O pensamento é o alfaiate do destino”.

Portanto, somos aquilo que pensamos. Por isso, dentro das 21 Chaves Iniciáticas da Religião do Terceiro Milênio, temos as 7 Campanhas, sendo a primeira a do Bom Pensamento, seguida pela Campanha da Boa Palavra; Campanha da Boa Ação; Campanha da Boa Notícia; Campanha da Boa Diversão; Campanha da Boa Vizinhança; e Campanha da Boa Vontade Mundial.