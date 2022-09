APLICATIVO ‘JAGUARIÚNA – MAUS-TRATOS ANIMAIS’ PASSA POR ATUALIZAÇÃO

Já está em operação uma atualização do aplicativo “Jaguariúna –

Maus-tratos animais”. A partir de agora, as denúncias não poderão

mais ser feitas de forma anônima. Para registrar a ocorrência, o

usuário deverá informar o seu nome completo, CPF, data de nascimento,

celular e e-mail. Os dados, no entanto, permanecem mantidos sob sigilo e

só serão usados caso haja alguma contestação judicial.

A alteração se deve às exigências da Lei 14.110, que alterou o

Código Penal quanto a crimes cometidos por quem faz denúncias falsas.

O aplicativo “Jaguariúna – Maus-tratos animais” foi lançado pela

Prefeitura de Jaguariúna em 2020 e tem contribuído muito para o

registro de ocorrências de maus-tratos e abandono de animais feitas à

Guarda Municipal.

Por meio do app, é possível passar todas as informações sobre o

local em que o crime está sendo cometido, características do suspeito

e do animal e ainda enviar fotos ou vídeos. Para o caso de o crime

estar ocorrendo no momento da denúncia, a ferramenta informa ainda dois

telefones: 153 (Polícia Municipal) e 190 (Polícia Militar). Através

deles o atendimento será feito imediatamente. O app pode ser baixado

nos celulares gratuitamente e está disponível para download nas

versões Android e IOS.

CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS

O cuidado com os animais integra a política pública de atendimento de

Jaguariúna. A cidade é uma das poucas que possuem um Posto de

Atendimento Médico Veterinário Municipal e um Castramóvel. Em 2020,

Jaguariúna foi reconhecida, pela segunda vez consecutiva, como cidade

amiga dos animais. O município participou do 2º Prêmio Cidade Amiga

dos Animais, realizado pela World Animal Protection – Proteção Animal

Mundial (WAP) com parceria da Organização Mundial de Saúde Animal

(OIE) e Organização Pan-americana de Saúde (OPAS).