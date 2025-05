Após derrotas em Rio Claro, handebol itapirense busca a reabilitação com três jogos em Sorocaba

As equipes mirim e adulta masculina de handebol da SEL da Prefeitura de Itapira foram derrotadas no domingo, 18 de maio, em jogos válidos pela fase de grupos da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (Lhesp), realizados no Ginásio Lagoa Seca, em Rio Claro.

No primeiro confronto do dia, o time mirim masculino do Itapira Handebol Clube/SEL perdeu para o SEST SENAT/Crescer/SEME Rio Claro por 16 a 4. Os gols de Itapira foram marcados por Miguel Barassa (3) e Caio Bariani. A equipe foi comandada por Amanda Laura de Souza e Maycon Braglin.

Na sequência, o adulto masculino foi superado pela Associação Atlética Caldense por 33 a 31. Vando Neto, com 12 gols, e Diego Galo, com 7, foram os principais destaques da equipe treinada por Fábio Sartori, o Spaghetti.

As próximas partidas das equipes de Itapira pela Lhesp acontecem no sábado, 24 de maio, no Ginásio do Éden, em Sorocaba. Às 12h, o infantil feminino enfrenta o DN Handebol Sorocaba. Às 13h30, o adulto masculino joga contra o Handebol Tietê/Biatex. Às 15h, o adulto feminino também enfrenta o Handebol Tietê/Biatex