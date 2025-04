APÓS QUEDA EXPRESSIVA DE CASOS DE DENGUE, JAGUARIÚNA FECHA CENTRO DE CONTROLE DA DOENÇA

O Centro de Controle da Dengue, criado em fevereiro pela Secretaria de Saúde de Jaguariúna no Centro Dia do Idoso, será fechado a partir desta sexta-feira, dia 25 de abril. O fechamento ocorre depois da queda expressiva de quase 50% registrada nos casos positivos de dengue no município, já por quatro semanas consecutivas.

Segundo a secretaria, a partir de hoje os atendimentos para casos suspeitos ou confirmados de dengue seguirão o fluxo habitual da rede municipal de Saúde.

O primeiro atendimento continuará sendo realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h ou no Hospital Municipal Walter Ferrari – este último destinado exclusivamente a crianças e gestantes, com avaliação clínica e classificação de risco.

“Após o atendimento inicial, a equipe da UPA ou do Hospital Municipal fará o agendamento eletrônico para acompanhamento na UBS de referência do paciente, onde será dado seguimento ao caso”, informa a Secretaria de Saúde. “A medida visa reorganizar os serviços, mantendo a qualidade do cuidado e a vigilância contínua dos casos no município”, completa.

Foto: Thiago Carvalho