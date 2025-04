Prefeitura de Artur Nogueira realiza melhorias nas estradas do Pq. das Palmeiras

ANTES X DEPOIS: trabalho incluiu limpeza, nivelamento e aplicação de cascalho e pedras para melhorar o tráfego e reduzir a poeira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, realizou uma série de melhorias nas estradas do bairro Parque das Palmeiras. As ações visam garantir melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres, além de mais segurança e conforto para os moradores da região.

As vias estavam bastante comprometidas, com buracos e desníveis que dificultavam o deslocamento, especialmente em dias de chuva. Diante disso, a Prefeitura executou um trabalho intenso, que começou com a limpeza das estradas, incluindo poda de árvores e retirada de entulhos.

Na sequência, foi realizado nivelamento das vias e uso de máquinas pesadas para garantir maior estabilidade. Para finalizar, a equipe espalhou pedras e cascalhos, o que também ajudou a amenizar o problema da poeira no local.

“Sabemos da importância dessas melhorias para quem depende das estradas todos os dias. O trabalho no Parque das Palmeiras foi feito com muito empenho, e nossa equipe continua dedicada para atender outros pontos da cidade que também precisam de atenção”, destacou o secretário de Obras e Serviços, Maxwell Lima.

Outros bairros também receberão manutenção nas próximas semanas, conforme o cronograma da Secretaria.