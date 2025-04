Polícia Militar de Mogi Guaçu realiza três prisões em ações distintas na terça-feira, 15

A terça-feira, 15 de abril, foi marcada por três ações distintas da Polícia Militar de Mogi Guaçu que resultaram em prisões e apreensão de entorpecentes em diferentes pontos da cidade. As ocorrências envolveram tráfico de drogas, dívida de pensão alimentícia e descumprimento de medida protetiva.

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Jardim São Carlos

Por volta das 15h55, uma equipe da PM recebeu denúncia anônima indicando tráfico de drogas entre as ruas Conchal e Pirajuí, no Jardim São Carlos. Segundo o relato, o suspeito vestia shorts roxos e moletom escuro. Durante patrulhamento, os policiais localizaram um adolescente com as mesmas características. Com ele, foram encontrados 4 microtubos de cocaína, e nas proximidades, outros 38 microtubos da mesma substância, organizados em três kits.

O abordado foi identificado como A., de apenas 15 anos, que confessou a venda das drogas e afirmou estar atuando naquele local há cerca de uma semana. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a droga foi apreendida. O adolescente foi liberado à sua mãe após o registro do ato infracional.

Homem é preso por dívida de pensão alimentícia no Jardim Ipê Amarelo

No mesmo dia, às 17h20, durante patrulhamento no Jardim Ipê Amarelo, os policiais militares receberam informações sobre um indivíduo procurado pela Justiça. Após buscas na região, L., de 40 anos, foi localizado e abordado. Apesar de não portar nada de ilícito, uma consulta no sistema confirmou que ele era procurado por dívida de pensão alimentícia.

O homem foi conduzido à CPJ, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Descumprimento de medida protetiva termina em prisão no Jardim Cruzeiro

Já à noite, por volta das 21h10, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Cruzeiro. No local, a vítima S., de 47 anos, aguardava na frente de sua residência e relatou que havia sido ameaçada pelo próprio irmão, E., de 50 anos, que estava dentro da casa. Ela apresentou aos policiais a medida protetiva vigente contra o suspeito.

O agressor foi chamado pelos agentes e saiu da residência sem resistência. Durante a abordagem, ele alegou que morava no local com o consentimento da irmã — versão confirmada pela mãe de ambos. Apesar disso, o descumprimento da medida protetiva foi configurado, e E. foi preso e levado à CPJ, onde também permaneceu detido.

As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública e o combate às práticas ilícitas no município.