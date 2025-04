PRÉ-INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COMEÇA AMANHÃ

A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna inicia nesta quinta-feira, dia 24, a pré-inscrição para o Campeonato Municipal de Futebol Amador Seletiva 2025.

Em um primeiro momento as equipes devem manifestar o interesse de participar da competição, preenchendo até o dia 25/04, sexta-feira, a ficha através do link https://www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br, podendo ser inscritos até quatro atletas sem vínculo com a cidade.

De acordo com a SEJEL, os próximos prazos são: dia 28 de abril (inscrições para os selecionados) e dia 30 de abril (encerramento das inscrições).

A inscrição da equipe será efetivada assim que a ficha for devolvida na data limite de 13 de maio, com o campeonato começando dia 25 deste mesmo mês.

Foto: Diego Monarin