Após reclamações, vereador pede a contratação de dentistas em Engenheiro Coelho

Demora no atendimento é sentido, de acordo com o vereador, em Unidades de Saúde

Após reclamações de munícipes, o vereador Marlon Pereira pediu ao Executivo a contratação de três novos dentistas para a rede pública municipal de Saúde de Engenheiro Coelho. O pedido foi feito na sessão desta segunda-feira (28) na Câmara de Vereadores.

O vereador alega que é necessária a contratação visto que há muitas reclamações de munícipes referente a demora do atendimento e a falta do profissional de saúde bucal. Na justificativa do vereador Marlon, ele diz que se faz necessária a contratação para as Unidades de Saúde PSF2 e na PSF4.

“Tenho recebido reclamações de munícipes que buscam a rede pública municipal para ter acesso aos cuidados básicos regulares da saúde bucal, onde relatam a falta de dentistas no PSF2 e PSF4 o que vem gerando, segundo a população, muita demora no atendimento e principalmente na conclusão do tratamento dentário de crianças, adolescentes e adultos de nossa cidade”, diz trecho da indicação.

A indicação do vereador é destinada ao prefeito da cidade e à Secretária de Saúde da cidade de Engenheiro Coelho.