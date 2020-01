Após relato de supostas técnicas para multar mais, Limeira anuncia que vai romper contrato de radar

O secretário de Assuntos Jurídicos, Daniel de Campos, lembrou que em outros casos do passado no qual foram identificados problemas pontuais, como mudança abrupta no limite de velocidade de uma via ou erro no sentido onde foi instalado o equipamento, as infrações foram anuladas.

Trânsito em avenida de Limeira: prefeitura pretende realizar nova licitação para operação de radares — Foto: Reprodução/EPTV

Ele acrescentou que haverá um prazo para que as empresas cujos contratos serão cancelados possam se manifestar, mas que o processo de cancelamento dos contratos ocorrerá “o mais rápido possível”.

A administração municipal ainda afirmou que para não deixar o trânsito sem serviços essenciais serão firmados contratos emergenciais de semaforização e sinalização viária. E, no caso dos radares e processamento de multas, será aberto processo de licitação, a menos que haja necessidade de procedimentos emergenciais durante a transição.

Secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira ressaltou que os valores contratuais são fixos e a empresa que faz fiscalização não ganham conforme o número de multas aplicadas.

“Ele [funcionário que fala na reportagem] não trabalha com multas e radar. Ele trabalha na empresa de semaforização e sinalização […] Temos toda a documentação em relação aos radares, toda a documentação em relação à aferição, estudos técnicos. Então, o que foi colocado, foi colocado de forma errônea por uma pessoa que não participa em nada no processo de radares do nosso município”.

O que dizem as empresas

A Cobrasin, empresa responsável pelos contratos de processamento de multas, semaforização e sinalização de trânsito classificou as declarações de seu funcionário como “inverídicas e fantasiosas”.

Em nota, comunicou que ele trabalha com sinalização viária e não tem autorização ou competência para falar em nome da Cobrasin.

“A Cobrasin não atua no segmento de radares. Faz mais de cinco anos que fechou sua divisão de radares, focando sua atuação apenas no processamento de multas e sinalização viária, não havendo qualquer vinculação em sua remuneração à quantidade de multas aplicadas. Portanto, as declarações do referido funcionário são, inclusive, destituídas de sentido prático ou legal”, apontou.

Também destacou que nunca participou da implantação e instalação de qualquer tipo de radar, inclusive os de Limeira.

“A Cobrasin repudia veementemente as declarações de seu funcionário, que estava de férias por ocasião da produção da reportagem, sendo certo que o mesmo foi, de imediato, suspenso preventivamente de suas atividades na empresa para regular e própria apuração dos fatos que o ensejaram a fornecer tais declarações destituídas de realidade. O Departamento Jurídico da Cobrasin adotará, de pronto, medidas cabíveis para o restabelecimento da verdade dos fatos”, informou.

Responsável pela instalação, gestão e manutenção de radares na cidade, o Consórcio Limeira + Segura, formado pelas empresas Velsis e Sentran, informou que o grupo ou seus sócios não têm qualquer relação societária com a Cobrasin ou seus sócios.

“As atividades são completamente distintas, executadas por contratos assinados de forma independente e em períodos distintos um do outro”, observou.

Também destacou que a quantidade e localização dos equipamentos são determinados pela Prefeitura de Limeira a partir de estudos técnicos regulamentados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

“Informamos que os radares em funcionamento na cidade de Limeira hoje estão em total conformidade, com a respectiva sinalização e devidamente aferidos visando a segurança no trânsito, que é o objetivo maior do nosso trabalho”, acrescentou.