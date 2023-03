Após solenidade de abertura, disputas do JOMI acontecem a partir desta quinta-feira

A abertura do XIX Jogos Municipais dos Idosos (JOMI) de Mogi Guaçu aconteceu nesta quarta-feira, dia 15 de março, no centro esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O secretário municipal de Esporte, Paulo César Moreira, recepcionou os convidados e atletas ao lado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, que ressaltou a importância do evento para as pessoas da melhor idade. “É bonito de ver a disposição que vocês tem e que bom que o esporte faz parte de uma rotina, pois esporte é saúde. Uma boa sorte para todos”, comentou.

Cerca de 300 atletas com idade a partir dos 50 anos vão participar do evento organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Nesta edição, seis equipes fizeram a inscrição: Qualidade de Vida/Depieri, Qualidade de Vida/Barufi, Qualidade de Vida/Canavesi, São José, Martinho Prado e Geração Saúde. Os Jogos Municipais dos Idosos contarão com 15 modalidades sendo atletismo, bocha, buraco, damas, dança de salão, dominó, malha de terra, concurso de Miss e Mister, natação, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

“Os JOMI são uma oportunidade de levarmos a atividade física para mais perto dos idosos e a gente sabe o quanto o esporte é importante para esse público que tanto nos incentiva para fazer sempre o melhor para eles”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.

Após a solenidade de abertura e disputa de voleibol masculino adaptado, a programação dos JOMI continua nesta quinta-feira, dia 16 de março, com as disputas de damas (masculino e feminino) e do voleibol adaptado feminino, ambos no Furno. As disputas começam a partir das 17h.

TABELA XIX JOMI