Após visita, vereadores pedem atenção às demandas do bairro São Dimas, em Amparo

“Há problemas que podem ser atendidos sem custos e rapidamente pela Prefeitura”, afirmam André, Edilson e Jana

Os vereadores de Amparo, André de Oliveira (PP), Edilson Santos (DEM) e Janaina Pereira (PDT) passaram a manhã de quinta-feira, dia 21, visitando o bairro São Dimas e registrando as principais demandas.

Na companhia dos moradores Luciano Veríssimo e Luciano Chilaver, eles conferiram a necessidade de melhorias nas praças públicas (em especial próximas à Av. Carlos Baroni); a falta de consertos nos aparelhos da academia ao ar livre; o acúmulo de lixo e entulhos nas margens do Rio Camanducaia e pediram, com destaque, a atenção da Prefeitura para a obra da ponte que liga o bairro a Chácara São João . “Entendemos que é uma ação de baixo custo para nosso município e sugerimos que seja providenciada uma passarela para atender os moradores”, declarou André, citando as mães que precisam levar filhos para a escola.

A vereadora Jana listou ainda como pedido dos moradores: a troca de lâmpadas de iluminação pública; a sinalização das vias; operação tapa-buracos na rua Hernani Jacomasso e instalação de brinquedos infantis nas praças. “Só identificamos academia ao ar livre, para os adultos. As crianças estão sem opção”, observa ela.

No fim da visita, os vereadores estiveram também na unidade de saúde do bairro, que se encontra provisoriamente instalada na antiga escola CIME Cinderela. “Alguns pedidos já foram feitos, mas iremos protocolar todos novamente, só que dessa vez, juntos”, esclareceu o vereador Edilson, que também é morador do bairro.