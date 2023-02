Aposta feita em Santo Antônio de Posse fatura R$ 35,1 mil na quina da Mega Sena

Uma aposta da Mega Sena feita em Santo Antônio de Posse ganhou o prêmio de R$ 35.106,57 cada na quina do concurso 2.564, sorteado na noite desta terça-feira, dia 14. As dezenas sorteadas foram 07 – 08 – 14 – 19 – 32 – 45.

Na quina foram 55 apostas ganhadoras de R$ 35.106,57 e na quadra foram 4.623 apostas ganhadoras de R$ 596,66

Segundo as informações da Caixa, a aposta premiada com a quina em Santo Antônio de Posse foi realizada na lotérica “Posse da Sorte” e foi uma aposta simples, de seis dezenas. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio no próximo sorteio, nesta quinta, dia 16, pode chegar a R$ 53 milhões.