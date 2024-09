Artur Nogueira conquista 4 medalhas no Open Corinthians de Judô

Atletas de Artur Nogueira ganham ouro, prata e bronze em evento que reuniu 1.900 judocas em São Paulo

A equipe de Judô de Artur Nogueira conquistou quatro medalhas no Open Corinthians de Judô, realizado no último domingo (15) no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo. O evento, organizado pelo Sport Clube Corinthians Paulista em parceria com a Federação Paulista de Judô, reuniu 1.900 atletas de todo o estado.

Camila Vieira, professora e atleta de 21 anos, foi o grande destaque da equipe nogueirense ao conquistar a medalha de ouro e o título de campeã na categoria Sênior até 57kg, vencendo todas as suas lutas. Além disso, Mauro Félix (Sub18 até 90kg) e Lucas Santos (Sub11 até 40kg) garantiram a medalha de prata em suas categorias, após serem derrotados na final por atletas do SESI e de Presidente Venceslau, respectivamente. Eduardo de Paula, na categoria Sub13 até 47kg, conquistou a medalha de bronze.

Os técnicos da equipe de Artur Nogueira, Rodolpho Lavoura e Camila Vieira, destacaram o alto nível técnico da competição e a importância da participação dos atletas nogueirenses. “O Corinthians reúne as melhores equipes da capital, litoral e interior paulista. O evento aberto traz muitos participantes, elevando o nível técnico. Avaliamos nossa participação pelo desempenho técnico, e aumentamos o percentual de lutas vencidas em comparação a 2023”, comentou o professor Rodolpho.

O Secretário de Esportes de Artur Nogueira, Caio Rodrigues, também celebrou o resultado. “Muito nos orgulha ver nosso judô competindo entre as grandes equipes. Professores e alunos estão de parabéns pelo trabalho realizado”, afirmou.

O próximo desafio da equipe de Artur Nogueira será a Final do Campeonato Paulista Aspirante, marcada para o dia 12 de outubro em São Bernardo do Campo.