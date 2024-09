Caminhão Roubado em Santo Antônio de Posse é Recuperado pela Polícia Rodoviária na SP-340

Na madrugada desta quinta-feira, 26 de setembro, um caminhão roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária na Rodovia SP-340, na altura do km 141, após uma operação bem-sucedida. O veículo havia sido roubado em Santo Antônio de Posse no dia 24 de setembro e levado para São João da Boa Vista.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu informações sobre o rastreamento do caminhão e alertou a região. Durante patrulhamento, uma viatura da Polícia Militar Rodoviária localizou o caminhão, que estava com as placas adulteradas.

Na ação, um homem foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o suspeito permanece à disposição da Justiça.