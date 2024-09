Força-tarefa atua com sete caminhões para controlar incêndio na Serra das Cabras

Crédito Fotos : Rogério Capela

Ainda não é possível falar que a situação está sob controle

A Defesa Civil de Campinas e o Corpo de Bombeiros seguem mobilizados em força-tarefa para combater o incêndio na Serra das Cabras. O foco no entorno do Observatório Jean Nicolini foi debelado, mas equipes continuam combatendo o incêndio na divisa de Campinas com Itatiba e com Morungaba. Sete caminhões de água foram disponibilizados para apagar o fogo, cinco da Sanasa e dois de uma prestadora de serviço da Prefeitura. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também segue no local jogando água nos locais onde o acesso só é possível pelo ar, como áreas com muitas pedras.

Um posto de comando do Corpo de Bombeiros foi montado no Pico das Cabras, próximo ao Observatório Municipal Jean Nicolini para monitoramento da área.

O trabalho teve início nesta segunda-feira, 9 de setembro, quando o fogo estava na divisa do município de Morungaba com Campinas. Na manhã desta terça-feira, 10, com a mudança do vento, a queimada atingiu o Pico das Cabras e estava no entorno do Observatório Municipal Jean Nicolini. Cinco viaturas da Defesa Civil estão no local. Equipes também sobrevoam a área com drone. A Prefeitura também disponibilizou maquinários das subprefeituras de Sousas e de Joaquim Egídio.

Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, agora à tarde será feita uma operação com os caminhões para tentar debelar o foco maior que está na divisa com Morungaba. “A força-tarefa conseguiu debelar o foco em volta do Observatório, mas as equipes seguem trabalhando na divisa entre as cidades de Campinas, Itatiba e Morungaba. Ainda não é possível falar que a situação está sob controle. No período da tarde, venta mais e isso pode fazer com que haja propagação das chamas”, afirmou.

Fechamento temporário do Observatório

Devido às queimadas na região, o Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini, localizado no distrito de Joaquim Egídio, estará fechado ao público nesta terça-feira, 10; quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12. Na sexta-feira, será feita nova avaliação sobre a abertura do local ao público. As condições atmosféricas geradas pelo fogo comprometem gravemente a visibilidade para observações astronômicas, tornando inviável a utilização dos equipamentos de observação.

Além disso, as condições das estradas de acesso ao observatório foram afetadas, representando risco à segurança dos visitantes. Para garantir a integridade de todos e preservar o espaço, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo decidiu pelo fechamento temporário até que a situação se normalize. A situação continuará a ser monitorada em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC.