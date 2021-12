Apostar na Mega da Virada?

A loteria federal vai sortear R$350 milhões

A pergunta que se faz no final do ano é a mesma: o que você faria com um prêmio da ‘Mega da Virada’? Neste ano a loteria federal vai sortear R$350 milhões para quem acertar as seis dezenas do jogo. E para que suas chances sejam mínimas, o coelhense tem até às 17 horas de sexta-feira (31) para fazer sua aposta nas casas lotéricas da cidade.

O valor de R$350 milhões pode ainda aumentar. Isso porquê todos os anos as apostas superam o valor mínimo e isso é divido ainda mais com os apostadores.

No ano de 2020, o prêmio foi de R$325 milhões para dois ganhadores sendo que um de Aracaju (SE) que retirou o seu prêmio e outro que até hoje não se manifestou; neste ano o prêmio pode superar a cifra de R$350 milhões e ser o maior prêmio da história da loteria federal.

Desde 2008 o Governo Federal faz este tipo de sorteio que vem da Mega Sena, o jogo que tem os maiores prêmios durante o ano. De 2008 até 2021, o prêmio variou muito. Começou com R$111 milhões, hoje triplicou o prêmio com quase R$400 milhões.

Uma aposta simples com 6 números custa R$4,50. Sendo que a aposta máxima de 15 números, supera os R$22.500.