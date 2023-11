Apreensão de Drogas em Mogi Mirim: Indivíduo Preso em Flagrante na Tarde de 25 de Novembro

Na tarde do dia 25 de novembro, uma equipe policial de Mogi Mirim realizou uma importante operação que acabou com a prisão em flagrante de um indivíduo, identificado como JV, por envolvimento com o tráfico de drogas. O incidente teve início durante um patrulhamento pela Avenida Adib Chaib, quando uma equipe se deparou com um veículo que havia evadido da abordagem policial.

Em apoio à viatura, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo. Ao se aproximar do túnel Mário Covas, o passageiro da motocicleta, veste uma camisa verde, jogou dois pacotes que estavam em suas mãos. O Cabo PM Sadrack retornou para recuperar os pacotes, enquanto o Cabo PM Arcanjo continuou o acompanhamento até a rua Guatemala.

Neste ponto, o passageiro pulou da motocicleta em movimento, buscando refúgio em uma oficina local. No local, ameaçou o proprietário para que trocasse de camiseta com ele, na tentativa de evitar sua identificação e prisão. Enquanto isso, o condutor da motocicleta conseguiu escapar.

Ao verificar os pacotes dispensados, a equipe constatou que continham 37 pedras de crack e 19 eppendorf de cocaína. Diante da evidência do tráfico de drogas, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo.

A equipe encaminhou o J.V. até o Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu para apresentar a ocorrência. O delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência, formalizando a acusação de tráfico de drogas. O indivíduo permanece sob custódia no CPJ de Mogi Guaçu, aguardando os desdobramentos legais do processo.

Essa ação conjunta demonstra o comprometimento das forças policiais de Mogi Mirim no combate ao tráfico de drogas, envolvendo a segurança e bem-estar da comunidade.