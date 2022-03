Aprenda a fazer ovos de Páscoa para toda a família

Em série de vídeos, marca goiana de laticinios ensina a fazer ovos de acordo com estilo de cada membro da família; entre os destas há trufado com caipirinha e em formato de pop it

Além de sua importância religiosa, a Páscoa está entre as celebrações mais familiares do ano. Um dos pontos altos da festa é a famosa troca de ovos de chocolate, símbolo de nascimento e da vida. Mas quando se pensa em presentear alguém que se ama com um ovo de Páscoa, vem sempre o dilema: como inovar e ao mesmo tempo presentear dentro do estilo e das preferências dessa pessoa?

Com ajuda da confeiteira e chef Raianna Amaral, do atelier de confeitaria Rai Gourmet – Brownies & Doces, a Marajoara Laticínios preparou e irá divulgar ao longo dos meses de março e abril uma série de vídeos com receitas de diferentes tipos de ovos de páscoa. “A ideia é fazer alguns ovos que são mais o estilo de cada membro da família como um Ovo Trufado de Caipirinha para o papai, ou um Ovo de Páscoa no Pote para a mamãe, ou então um Ovo de Chocolate Recheado na Travessa para a vovó”, explica Raianna.

O primeiro vídeo da série, que já está no ar nas redes sociais da Marajoara, é a cara da criança de hoje. “Usando brigadeiros coloridos e chocolate branco, fizemos uma receita muito bacana que é um Pop It com Ovinhos de Brigadeiro. É uma excelente dica de presente para a Páscoa”, afirma a chef.

Para conferir o passo a passo de cada ovo, basta seguir o perfil da Marajoara no Instagram (@marajoaralaticinios), no Facebook (@marajoaraalimentos) ou no canal da marca no YouTube. A cada semana será um vídeo novo. Confira a seguir os ingredientes e o modo de preparo da primeira receita: Pop It com Ovinhos de Brigadeiro.

Ingredientes:

1 cx de Leite Condensado Marajoara;

1 cx de Creme de Leite Marajoara;

20 g de Manteiga;

95 g de chocolate branco para derreter;

corante alimentício.

Modo de preparo:

Numa panela, aquecida em fogo médio, misture a manteiga, o creme de leite e o leite condensado, para fazer o brigadeiro branco. Mexa até a mistura atingir o ponto de enrolar, que é quando o brigadeiro estiver se soltando do fundo da panela. Separe algumas porções desse brigadeiro branco e após esfriar um pouco misture os corantes comestíveis das cores que preferir. Enrole os ovinhos ou bolinhas e passe no açúcar refinado. Coloque essas bolinhas na forma de Pop It e em seguida jogue o chocolate brando derretido. Leva à geladeira até endurecer e pronto.